Gökbilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir keşfe imza atıldı. MeerKAT radyo teleskop dizisi tarafından 2024 yılında kaydedilen ve bugüne kadar gözlemlenen en uzak hızlı radyo patlamasının (FRB) gizemi, James Webb Uzay Teleskobu'nun derin uzay gözlemleriyle aydınlatıldı. Büyük Patlama'dan yaklaşık 3 milyar yıl sonra meydana geldiği tespit edilen sinyalin kaynağının, beklenenden yaklaşık 1000 kat daha küçük bir galakside yer alması bilim insanlarını şaşırttı.

Yalnızca milisaniyeler sürmesine rağmen Güneş'in günlerce yayabileceği kadar devasa bir enerji açığa çıkaran bu gizemli sinyallerin kökeni uzun süredir araştırılıyordu. Webb'in yakın kızılötesi gözlemleri sayesinde patlamanın yer aldığı nokta netleşirken, kaynağın küçük bir galatada bulunması bu olayların yalnızca büyük yapılarda gerçekleştiği kanısını çürüttü.

SÜPERNOVA VE MANYETAR İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Daha önce öne sürülen iki nötron yıldızının birleşmesi teorisinin evrenin bu erken dönemi için düşük bir ihtimal olduğunu belirten araştırmacılar, bulguların bir süpernova patlamasının ardından oluşan güçlü manyetarlarla (güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızları) ilişkili olabileceği görüşünü desteklediğini ifade etti.