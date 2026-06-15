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Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan tarihi uzlaşı, küresel finans ve enerji piyasalarındaki dengeleri değiştirdi. İki ülke arasındaki gerilimin düşmesiyle birlikte emtia fiyatlarında yaşanan gerileme, ihracatının büyük bölümünü enerji kalemlerine dayandıran Rusya ekonomisinde olumsuz bir yansıma buldu.

MOSKOVA BORSASI VE RUBLE DEĞER KAYBETTİ

İran ile ABD'nin anlaştığına yönelik resmi açıklamaların ardından Rus finans piyasalarında satış dalgası hız kazandı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,29 oranında değer kaybederek 2.515 puana çekilirken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,38 kayıpla 1.101 puana kadar indi.

Rus rublesi, ABD doları karşısında yüzde 0,56 oranında değer kaybetti. Bu düşüşle birlikte dolar/ruble paritesi 72,68 seviyesine tırmandı.

ENERJİ DEVLERİ KARIŞIK SEYRETTİ

Piyasalardaki genel satış baskısına rağmen Rusya'nın dev şirketlerinin hisselerinde farklı grafikler öne çıktı. Ülkenin en büyük enerji şirketlerinden Rosneft’in hisseleri yüzde 1,06 oranında değer kaybederken; Gazprom hisseleri yüzde 1,18, bankacılık devi Sber’in hisseleri ise yüzde 1,12 oranında değer kazancı gösterdi.

BRENT PETROLDE %4,9'LUK SERT DÜŞÜŞ

Piyasalardaki bu hareketliliğin ana kaynağı, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin 15 Haziran'ın ilk saatlerinde yaptığı açıklama oldu. Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını ve resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağını teyit etti.

Bu kritik gelişme, petrol arzına yönelik endişeleri hafifleterek enerji piyasalarındaki risk primini düşürdü. Gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftaki kapanış seviyesine kıyasla yüzde 4,9 oranında sert bir düşüş kaydetti. Ana ihracat kalemi petrol ve diğer emtia fiyatlarına aşırı duyarlı olan Rus ekonomisi, küresel fiyatlardaki bu gevşemeden doğrudan etkilendi.