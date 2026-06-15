Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu

Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu

Doğukan Manço, Survivor’a katılma kararının ardındaki nedeni yıllar sonra açıkladı. Ünlü isim, yarışmanın kendisi için bir ekran deneyiminden çok, kendi kimliğini keşfetme ve babasının gölgesinden çıkma mücadelesi olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Sinan Başhan Sinan Başhan
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Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu - Resim: 1

Barış Manço’nun oğlu olarak yıllarca aynı kimlikle anıldığını belirten Doğukan Manço, Survivor’ın hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

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Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu - Resim: 2

Finale kadar yükseldiği yarışmanın ardından insanların kendisini yalnızca soyadıyla değil, kendi kişiliğiyle de tanıdığını söyleyen Manço, “Biblo değilmişim ben bu hayatta” sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.

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Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu - Resim: 3

İşte Manço'nun Survivor'a ilişkin çapıcı açıklamaları:

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Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu - Resim: 4

- Survivor’a katılma sebebim stratejikti.

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Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu - Resim: 5

- Orada Barış Manço’nun oğlu olma kimliğinin üstüne çıkmak istedim.

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Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu - Resim: 6

- Sabahtan akşama kadar nasıl aynı besinle yaşayamazsan, benim yaşam şeklim de ona dönüşmüştü.

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Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu - Resim: 7

"SURVİVOR'DA FİNALE KALMAM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

- Sürekli aynı konuya maruz kalıyordum. Hayattan beslenemiyordum. Survivor’da finale kaldım, o benim hayatımı değiştirdi.

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Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu - Resim: 8

- İnsanlar beni ben olduğum için de sevebiliyormuş dedim. Ondan sonra bir işe yarar bir insan olduğumu anladım. Biblo değilmişim ben bu hayatta.

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