Barış Manço’nun oğlu olarak yıllarca aynı kimlikle anıldığını belirten Doğukan Manço, Survivor’ın hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Doğukan Manço'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Dönüm noktası oldu
Doğukan Manço, Survivor’a katılma kararının ardındaki nedeni yıllar sonra açıkladı. Ünlü isim, yarışmanın kendisi için bir ekran deneyiminden çok, kendi kimliğini keşfetme ve babasının gölgesinden çıkma mücadelesi olduğunu söyledi. İşte detaylar...Sinan Başhan
Finale kadar yükseldiği yarışmanın ardından insanların kendisini yalnızca soyadıyla değil, kendi kişiliğiyle de tanıdığını söyleyen Manço, “Biblo değilmişim ben bu hayatta” sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.
İşte Manço'nun Survivor'a ilişkin çapıcı açıklamaları:
- Survivor’a katılma sebebim stratejikti.
- Orada Barış Manço’nun oğlu olma kimliğinin üstüne çıkmak istedim.
- Sabahtan akşama kadar nasıl aynı besinle yaşayamazsan, benim yaşam şeklim de ona dönüşmüştü.
"SURVİVOR'DA FİNALE KALMAM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"
- Sürekli aynı konuya maruz kalıyordum. Hayattan beslenemiyordum. Survivor’da finale kaldım, o benim hayatımı değiştirdi.
- İnsanlar beni ben olduğum için de sevebiliyormuş dedim. Ondan sonra bir işe yarar bir insan olduğumu anladım. Biblo değilmişim ben bu hayatta.