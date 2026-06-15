Eğitim süresinin en yüksek ve en düşük olduğu iller belli oldu: Son 10 yılın rekortmeni şaşırttı

ANKARA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı verilerine göre Türkiye’de ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10,9 yıl ile Ankara oldu. Başkenti 10,3 yıl ile İstanbul ve 10,2 yıl ile Eskişehir izledi. Kocaeli 10,1 yıl, Yalova ve İzmir ise 10’ar yıllık ortalamayla üst sıralarda yer aldı.