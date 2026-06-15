Cinsiyet bazında incelendiğinde erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl olurken kadınlarda bu süre 8,9 yıl olarak hesaplandı. Eğitim süresinde liderlik koltuğunu yine Ankara korurken, son on yılda en hızlı yükseliş gösteren illerin büyük bölümünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alması dikkat çekti.
Eğitim süresinin en yüksek ve en düşük olduğu iller belli oldu: Son 10 yılın rekortmeni şaşırttı
TÜİK’in yayımladığı 2025 Ulusal Eğitim İstatistikleri, Türkiye’de eğitim seviyesinin yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. Buna göre 25 yaş ve üzerindeki nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıla ulaştı. Veriler, iller arasındaki eğitim farklarının hâlâ önemli ölçüde sürdüğünü gösteriyor.Cemile Kurel
ANKARA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı verilerine göre Türkiye’de ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10,9 yıl ile Ankara oldu. Başkenti 10,3 yıl ile İstanbul ve 10,2 yıl ile Eskişehir izledi. Kocaeli 10,1 yıl, Yalova ve İzmir ise 10’ar yıllık ortalamayla üst sıralarda yer aldı.
Bu illerin tamamı, Türkiye ortalaması olan 9,6 yılın üzerinde eğitim süresine sahip olarak öne çıktı.
EĞİTİM SÜRESİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER
Listenin diğer ucunda ise Ağrı yer aldı. Kentte ortalama eğitim süresi 7,6 yıl olarak ölçüldü. Ağrı’yı 7,8 yıl ile Şanlıurfa takip ederken, Muş 8,2 yıl, Kastamonu ve Van ise 8,3 yıl ortalamayla sıralandı.
SON 10 YILIN REKORTMENİ ŞIRNAK
2016-2025 dönemine ilişkin veriler, eğitim süresindeki en güçlü artışın Şırnak’ta yaşandığını gösterdi. Kentte ortalama eğitim süresi son 10 yılda yüzde 48,5 yükseldi.
Artış oranında ilk beş sırada yer alan iller şöyle:
Şırnak: %48,5
Hakkari: %40,4
Muş: %35,7
Şanlıurfa: %35,5
Van: %33,1
Bu tablo, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki eğitim göstergelerinde dikkat çekici bir iyileşmeye işaret etti.
ARTIŞIN EN SINIRLI KALDIĞI İLLER
Eğitim süresindeki yükselişin en düşük seviyede gerçekleştiği iller ise Ankara (%13,2), Eskişehir (%14,5), Tekirdağ (%14,6), İzmir (%14,8) ve İstanbul (%15,1) oldu. Uzmanlar, bu durumun söz konusu illerin zaten yüksek eğitim seviyelerine sahip olmasından kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.
KADINLAR ÜNİVERSİTE MEZUNİYETİNDE ERKEKLERİ GERİDE BIRAKTI
Raporda yükseköğretime ilişkin veriler de öne çıktı. Türkiye genelinde 25-34 yaş grubundaki yükseköğretim mezunu oranı 2025 yılında yüzde 45,6’ya yükseldi.
Aynı yaş grubunda kadınların üniversite mezunu olma oranı yüzde 50,3’e ulaşırken erkeklerde bu oran yüzde 41’de kaldı. Böylece genç nüfusta kadınların yükseköğretime katılım oranının erkekleri geçtiği görüldü.
TÜİK verileri, Türkiye genelinde eğitim seviyesinin yükseldiğini ortaya koyarken, bölgesel farklılıkların devam ettiğini ve bazı illerde son yıllarda dikkat çekici ilerlemeler kaydedildiğini gözler önüne serdi.