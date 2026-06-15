ABD ve İran arasında 28 Şubat'tan bu yana süren savaşta tarihi bir anlaşma imzalanıyor. İki taraftan gelen açıklamalar savaşın bittiğini gösterirken, özellikle dünya enflasyonunu yakından ilgilendiren brent petrolde sert bir düşüş yaşandı.
Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar
ABD-İran arasındaki anlaşma piyasalara olumlu yansıdı. Brent petrolde son dönemlerin en sert düşüşü yaşanırken, altın uzun bir aradan sonra yükselişe geçti. İşte 15 Haziran Pazartesi günü güncel piyasa verileri...Yunus Arıkan
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Petroldeki düşüşün aksine savaşın bitişi güvenli liman olarka gösrterilen altında da fiyatları yukarı çekti
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İşte 15 Pazartesi günü güncel piyasa verileri...
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Brent petrol: 82 dolar (-%4,55)
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Dolar: 46,27 lira
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Euro: 53,79 lira
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Gram altın: 6 bin 438 lira (Alış) - 6 bin 439 lira (Satış)
Çeyrek altın: 10 bin 624 lira (Alış) - 10 bin 730 lira (satış)
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Yarım altın: 21 bin 260 lira (Alış) - 21 bin 441 lira (Satış)
Tam altın: 40 bin 710 lira (Alış) - 41 bin 522 lira (Satış)
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BTC: 65 bin 696 dolar (+%2,35)
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