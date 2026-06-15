Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar

Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar

ABD-İran arasındaki anlaşma piyasalara olumlu yansıdı. Brent petrolde son dönemlerin en sert düşüşü yaşanırken, altın uzun bir aradan sonra yükselişe geçti. İşte 15 Haziran Pazartesi günü güncel piyasa verileri...

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar - Resim: 1

ABD ve İran arasında 28 Şubat'tan bu yana süren savaşta tarihi bir anlaşma imzalanıyor. İki taraftan gelen açıklamalar savaşın bittiğini gösterirken, özellikle dünya enflasyonunu yakından ilgilendiren brent petrolde sert bir düşüş yaşandı.

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Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar - Resim: 2

Petroldeki düşüşün aksine savaşın bitişi güvenli liman olarka gösrterilen altında da fiyatları yukarı çekti

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Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar - Resim: 3

İşte 15 Pazartesi günü güncel piyasa verileri...

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Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar - Resim: 4

Brent petrol: 82 dolar (-%4,55)

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Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar - Resim: 5

Dolar: 46,27 lira

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Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar - Resim: 6

Euro: 53,79 lira

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Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar - Resim: 7

Gram altın: 6 bin 438 lira (Alış) - 6 bin 439 lira (Satış)
Çeyrek altın: 10 bin 624 lira (Alış) - 10 bin 730 lira (satış)

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Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar - Resim: 8

Yarım altın: 21 bin 260 lira (Alış) - 21 bin 441 lira (Satış)
Tam altın: 40 bin 710 lira (Alış) - 41 bin 522 lira (Satış)

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Petrol çakıldı, altın fırladı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar - Resim: 9

BTC: 65 bin 696 dolar (+%2,35)

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