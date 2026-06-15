İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 15 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Paylaşılan verilere göre, İstanbul’da hafta ortasına kadar yaz sıcaklıkları etkisini sürdürürken, Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgası şehri etkisi altına alacak.
AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geri geliyor
AKOM, perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden yeni serin ve yağışlı havayı açıkladı. Cuma ve cumartesi günü için AKOM İstanbulluları gök gürültülü sağanak konusunda uyardı.Gülsüm Hülya Sundu
İstanbul genelinde bugün yağış beklenmiyor. En yüksek 29, en düşük 20 derece olması bugün öngörülüyor. Lodostan hafifçe esecek olan rüzgarın hızının 2-12 km/s arasında değişmesi beklenirken, nem oranının yüzde 35-60 aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.
AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta ortasına kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 29-31°C civarında yaz değerlerinde seyredeceği belirtildi.
Ancak Perşembe günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin bölgede etkili olması bekleniyor.
16.06.2026 Salı: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 21°C, en yüksek sıcaklık ise 30°C civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor.
17.06.2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 31°C'yi gösterecek. Yağış ihtimali bulunmuyor.
18.06.2026 Perşembe: Balkanlar'dan gelen sistemin etkisiyle hava parçalı bulutlu faza geçecek ve sıcaklıklar düşmeye başlayacak (En düşük 19°C / En yüksek 28°C). Bu gün için henüz bir yağış miktarı öngörülmüyor.
19.06.2026 Cuma: Şehir genelinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar en yüksek 27°C'ye gerilerken, metrekareye 2-5 kg arası yağış düşmesi bekleniyor
20.06.2026 Cumartesi: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte metrekareye düşecek yağış miktarının 3-7 kg arasına yükselmesi öngörülüyor. En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık ise 27°C olacak.
21.06.2026 Pazar: Yağışlı sistem şehri terk edecek. Hava yeniden parçalı ve az bulutlu hale gelirken, sıcaklıklar tekrar yükselişe geçerek en yüksek 29°C seviyesine ulaşacak.
Yetkililer, özellikle Cuma ve Cumartesi günleri etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı İstanbulluların tedbirli olması gerektiği konusunda hatırlatmada bulundu.