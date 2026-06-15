AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geri geliyor

İstanbul genelinde bugün yağış beklenmiyor. En yüksek 29, en düşük 20 derece olması bugün öngörülüyor. Lodostan hafifçe esecek olan rüzgarın hızının 2-12 km/s arasında değişmesi beklenirken, nem oranının yüzde 35-60 aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.