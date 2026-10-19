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Galatasaray’ın eski futbolcusu Mauro Icardi ile olaylı bir sürecin ardından resmen boşanan Wanda Nara, ikili arasındaki gerilimi bu kez ticari bir boyuta taşıdı. Nara, Icardi’nin Arjantin Milli Takımı formasını sembolik bir fiyata satışa çıkarırken, eski sevgilisinin tişörtünü çok daha yüksek bir meblağdan ilana koyarak yeni bir krizin fitilini ateşledi.

2014 yılında başlayan ve magazin dünyasından düşmeyen Mauro Icardi - Wanda Nara evliliği resmen bitti. 2024 yılında İtalya’da açılan boşanma davası, Milano Mahkemesi’nin kararıyla geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

Kararın ardından sessizliğini bozan Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evliliğin resmen sona erdiğini duyururken; Nara’nın kendisinden talep ettiği nafaka ile 250 bin euro’luk tazminat isteğinin mahkemece reddedildiğini açıkladı.

"AKIL HASTASI" VE "YALANCI" İTHAMLARI HAVADA UÇUŞTU

Boşanma kararının ve Icardi’nin açıklamalarının ardından mahkemeyi temyize götürmeyeceğini belirten Wanda Nara, sert ifadeler kullandı:

"Mauro Icardi ile tüm evlilik bağlarımı koparmaktan mutluyum. Mauro bir akıl hastası, psikolojik sorunları var ve öncelikle terapiye gitmesi gerekiyor. Ben evliliği bitirmeyi tercih ettim."

Icardi ise bu ağır ithamlara gecikmeden yanıt verdi. Kendisine "psikiyatrik vaka" diyen eski eşine tepki gösteren yıldız golcü, "Böyle birinden ne bekleyebiliriz? MMPI psikolojik testinde yalan ölçeği değeri 86 çıkmış. Yalan söyleme seviyesi neredeyse maksimum değer olan 100'e yaklaşmış durumda" diyerek Nara’nın doğruları söylemediğini savundu.

ICARDI FORMASI 12 EURO, ESKİ SEVGİLİNİN TİŞÖRTÜ 105 EURO

Aralarındaki karşılıklı suçlamalar devam ederken Wanda Nara, rakip tanımayan bir hamleyle gündeme oturdu. Nara, kendi e-ticaret sitesi üzerinden, Icardi’nin yaklaşık 10 yıl önce giydiği arkasında 9 numara ve "Icardi" yazan Arjantin Milli Takımı formasını satışa sundu.

İlan başlığında eski eşinin adına yer vermemesiyle dikkat çeken Nara, ürün detayına ise "Orijinal forma - Eski futbolcu. Az kullanılmış" notunu düştü.

İlandaki fiyatlandırma stratejisi ise adeta bir "sembolik intikam" olarak yorumlandı:

Mağazasındaki diğer ürünlerin ortalama satış fiyatı 180 bin ile 400 bin peso arasında değişirken, Nara bu özel formayı yalnızca 20 bin Arjantin pesosuna (yaklaşık 12 Euro) ilana koydu. İlanda ayrıca faizsiz taksit imkanı ve banka kartıyla ödemelerde %15 indirim sağlandı.

Mağazadaki en dikkat çekici detay ise Nara’nın eski sevgilisi rapçi L-Gante’ye ait özel yapım bir tişörtü 180 bin pesodan (yaklaşık 105 Euro) satışa çıkarması oldu. Icardi’nin formasının, L-Gante'nin tişörtünden yaklaşık 9 kat daha ucuza satılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.