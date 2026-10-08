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Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, uzun süredir devam eden mahkemenin sonucunu sosyal medya hesabından duyurararak Wanda Nara'dan boşandığını açıkladı.

Arjantinli yıldız, mahkeme kararını "Bugün bu kararı ve yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum.

Kadeh kaldırmak için nedenler var" diyerek takipçileriyle paylaştı.

'MAHKEME 250 BİN EUROLUK NAFAKA TALEBİNİ REDDETTİ'

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:

"Milano Mahkemesi, evliliğimin sona erdiğine hükmeden kararı verdi.

Hanımefendinin eş sıfatıyla talep ettiği, çok konuşulan aylık 250 bin euroluk nafaka talebini reddetti. Mahkeme, kendi geçimini sağlayabilecek yeterli gelire ve mal varlığına sahip olduğuna karar verdi.

Boşanma sonrası nafaka talebini de reddetti.

Mahkeme, evlilik süresince mesleki kariyerinden fedakârlık yaptığının kanıtlanmadığına hükmetti. Aksine, tanınırlığının benimle yaptığı evlilikten kaynaklandığını ve mesleki faaliyetlerinin genişlediğini belirtti.

Kararda bu durum şöyle ifade ediliyor:

“Nara, evlendikten sonra aile yaşamının ve reşit olmayan iki kızının ihtiyaçları nedeniyle, daha önce başlamış olduğu sanat kariyerinden fedakârlık yapmak zorunda kaldığını ileri sürmüştür. Bu iddia kanıtlanmamıştır.

Aksine, Nara’nın tanınırlığının, Inter’in futbolcusu ve kaptanı olan, dolayısıyla İtalya’da çok tanınan Icardi ile yaptığı evlilikten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.”

Mahkeme, kararının gerekçelerinde, kariyerinden fedakârlık yaptığı iddiasını bu şekilde reddetti ve telafi edici nitelikte bir nafaka bağlanması talebini de kabul etmedi.

Ayrıca, yargılama giderlerinin üçte ikisini bana geri ödemesine hükmetti.

Kasım 2024’te süreci başlattığımdan bu yana beklediğim kararı bugün paylaşıyorum. Bu karar, boşanma sürecimi neden İtalya’da yürütmeyi seçtiğimi ortaya koyuyor: Mali taleplerin yargı tarafından değerlendirilmesi ve karara bağlanması.

Kararda, Milano’da devam eden diğer davaya da değiniliyor. Bu davada, mal varlığıma ait taşınmazların devrinin geçersiz sayılmasını ve taşınmazların bana iade edilmesini talep ediyorum. Bu talebe ilişkin süreç devam ediyor. Mahkeme, telafi edici nafaka talebinin reddinin yalnızca onun daha önce aldığı mallara değil, bu nafakanın bağlanması için gereken bütün koşulların değerlendirilmesine dayandığını açıkça belirtti.

Bugün bu kararı ve yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum.

Kadeh kaldırmak için nedenler var."