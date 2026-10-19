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Milyonlarca emeklinin alım gücünü doğrudan ilgilendiren önemli bir yasal adım atıldı. En düşük emekli maaşının net asgari ücrete eşitlenmesi ve gelecekteki zam dönemlerinde doğrudan asgari ücrete endekslenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan imzası taşıyan düzenleme, Meclis'teki ilk durağı olan Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

23 BİN 552 LİRALIK SINIRIN KALDIRILMASI İSTENİYOR

Hazırlanan taslakta, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19’uncu maddesinde köklü bir değişikliğe gidilmesi talep ediliyor. Mevcut mevzuatta ek ödemelerle birlikte en düşük emekli aylığı için uygulanan 23 bin 552 liralık alt sınırın tamamen ortadan kaldırılması ve taban aylığın doğrudan net asgari ücret tutarına çekilmesi hedefleniyor.

ZAMLAR OTOMATİK OLARAK YANSIYACAK

Teklifin yasalaşması durumunda emekli maaşlarına sadece tek seferlik bir artış yapılmayacak. Sistem kalıcı hale getirilerek, sonraki süreçlerde asgari ücrete yapılacak her oransal zam veya düzenleme, en düşük emekli aylığı alan vatandaşların maaşlarına da aynı anda ve doğrudan yansıtılacak.

GEREKÇE: YAŞAM MALİYETLERİ VE ANAYASAL GÜVENCE

Kanun teklifinin gerekçe bölümünde, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında mevcut emekli aylıklarının yetersiz kaldığına vurgu yapıldı. Çalışma gücü azalan sigortalıların insanca yaşayabileceği bir gelir seviyesine ulaşmasının anayasal bir sorumluluk olduğu belirtilerek, emeklilerin açlık sınırının üzerinde tutulması gerektiği ifade edildi.

GÖZLER PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA

16 Ekim'de Meclis Başkanlığı’na sunulan ve 19 Ekim itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen teklifin yasalaşma maratonu komisyondaki görüşmelerle başlayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için komisyon onayının ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi gerekiyor.