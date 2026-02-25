Kapanışta Dow Jones endeksi %0,76 artarak 49.174,50 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,77 artışla 6.890,07 puana, Nasdaq endeksi ise %1,05 primle 22.863,68 puana ulaştı.Tarife belirsizlikleri ve yapay zekâya yönelik endişelerle haftaya düşüşle başlayan Wall Street, yazılım hisselerindeki toparlanmanın öncülüğünde pozitif bir seyir izledi.

Analistler, yatırımcıların yapay zekânın bazı sektörlere getireceği yıkıcı etkilere dair kaygılarının bir miktar hafiflediğini vurguladı.Geçen hafta ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Trump’ın bazı gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) başkana tarife yetkisi tanımadığına hükmetmesinin ardından, Trump 1974 Ticaret Yasası’nın 122. maddesi uyarınca tüm ülkelere uygulanacağını açıkladığı %10 küresel gümrük vergisini 24 Şubat itibarıyla yürürlüğe koydu.

Trump’ın bu oranı %15’e yükselteceğini belirtmesine rağmen henüz resmi bir karar alınmadı.Bu süreçte, yasaya aykırı bulunan tarifelerin iadesi için adım atan ABD merkezli kargo ve lojistik devi FedEx, gümrük vergilerinin geri ödenmesi talebiyle federal hükümete dava açtı.Makroekonomik verilerde ise ABD’de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda %1,3 artarak konut fiyatlarındaki yükseliş hızının yavaşladığını gösterdi.

Conference Board Tüketici Güven Endeksi de şubatta 91,2’ye yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.Kurumsal tarafta, Meta ile altyapı işbirliğine yönelik çok yıllık anlaşma imzalayan AMD hisseleri yaklaşık %9 değer kazandı. Pazartesi günü yapay zekâ endişeleriyle sert gerileyen IBM hisseleri ise yaklaşık %3 toparlanarak Dow Jones’un yükselişine katkı sağladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimine devam etmeden önce enflasyonun kalıcı olarak %2 hedefine döndüğünden emin olunması gerektiğini ifade etti.