Borsa İstanbul, günün ilk yarısında belirgin bir satış baskısı altında kaldı.Dün 14.050,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 düşüşle 14.049,62 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 173,41 puan ve yüzde 1,23 değer kaybederek 13.877,42 puana geriledi.Endeks seans içinde en düşük 13.772,82 puanı, en yüksek 14.068,32 puanı test etti.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,77, mali endeks yüzde 1,61, hizmetler endeksi yüzde 0,74 ve sanayi endeksi yüzde 1,25 oranında düşüş kaydetti.BIST 100 kapsamındaki hisselerden 16’sı değer kazanırken 80’i geriledi, 4’ü ise yatay kaldı.

En yüksek işlem hacmine sahip hisseler ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 primle 5.193 dolar seviyesine yükseldi.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getiri yüzde 33,44, bileşik getiri yüzde 36,23 olarak gerçekleşti.

Döviz piyasasında İstanbul serbest piyasada dolar 43,8730 TL’den, avro 51,7550 TL’den alıcı buluyor. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 156,6 seviyesinde seyrediyor.Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 gerileyerek 70,6 dolardan işlem görüyor.