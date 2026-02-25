Galatasaray ve Trabzonspor yarışta: Milli yıldız dikkatleri çekti

Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki Türk yıldız Aral Şimşir, bu sezon sergilediği performansla A Milli Takım’a göz kırpıyor. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, hem ligde hem de Avrupa arenasında takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.