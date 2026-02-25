Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında evinde Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu.
Yapay zeka Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest'a konuk oluyor. Yapay zekaya maçın tahminini sorduk. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı 26 Şubat Perşembe saat 23.00'te başlayacak.
Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. İşte tahmini...
Yapay Zeka Açıkladı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 kaybettiği Nottingham Forest deplasmanında tur arayacak. İngiltere’de oynanacak kritik mücadele öncesi iki takımın form durumu, kadro yapısı ve oyun planları analiz edildi.
FOREST’İN OYUN KİMLİĞİ VE FORM DURUMU
Nottingham Forest, özellikle iç sahada tempolu ve fiziksel oyunu tercih eden bir yapı sergiliyor. Premier Lig temposuna alışkın kadro, geçiş oyunlarında etkili. Kanatları hızlı kullanan, savunmadan uzun toplarla çıkabilen İngiliz temsilcisi ilk maçta Fenerbahçe’nin merkezde bıraktığı boşlukları iyi değerlendirdi.
Son haftalarda ligde dalgalı sonuçlar alsa da, iç sahada skor üretme konusunda istikrarlı bir tablo çiziyor. Orta sahada fizik gücü yüksek oyuncularla ikinci topları kazanmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE’NİN TUR SENARYOSU
Fenerbahçe’nin rövanşta risk alması kaçınılmaz görünüyor. Hücum hattındaki üretkenlik, turun kaderini belirleyecek en önemli faktör olacak. Sarı lacivertliler topa sahip olmayı seven, set hücumunda sabırlı oynayan bir yapı ortaya koysa da, deplasmanda erken gol bulamazsa maçın psikolojisi Forest lehine dönebilir.
Ayrıca sarı-lacivertli ekipteki eksikler de bu maçı doğrudan etkileyecek.
Savunma hattının önde kurulması durumunda, İngiliz ekibinin hızlı hücum tehdidi ciddi risk oluşturacak. Bu nedenle teknik heyetin kontrollü ama yüksek tempolu bir başlangıç planı üzerinde durması bekleniyor.
SKOR TAHMİNİ VE MAÇIN OLASI AKIŞI
İlk maçtaki 3-0’lık skor, rövanşı taktik savaşın ötesine taşıyor. Fenerbahçe erken gol bulursa mücadele açık oyuna dönebilir.
Ancak Forest’ın iç saha direnci ve fiziksel üstünlüğü göz önüne alındığında İngiliz temsilcisi skor üretmeye yakın taraf.
Maçın yüksek tempolu ve pozisyonlu geçmesi bekleniyor. Analitik değerlendirme ve form grafikleri doğrultusunda Nottingham Forest 2-1 Fenerbahçe sonucu olası görünüyor.
Bu senaryoda Fenerbahçe Avrupa defterini kapatırken, Forest turu geçen taraf olacaktır. İngiltere’deki 90 dakika, sarı lacivertlilerin sezon kırılma anlarından biri olmaya aday.