Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,71 değer kaybederek 13.809,88 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 240,94 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 175,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi %0,56, holding endeksi ise %3,03 düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran %0,28 ile turizm olurken, en fazla kayıp yaşayan %8,17 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.Küresel piyasalarda, dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın bilanço açıklaması öncesi pozitif hava hâkimken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ekonomisi ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına (özellikle enerji ve yapay zeka veri merkezleri) yönelik açıklamaları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.BIST 100 endeksi, genele yayılan satış baskısıyla negatif kapandı. Endekste görülen yaklaşık %2'lik değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulandı.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini; yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici ve ekonomik güven endeksleri ile ABD işsizlik maaşı başvurularını izleneceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100'de 13.700 ve 13.600 puan destek, 13.900 ile 14.000 puan direnç konumunda bulunuyor.