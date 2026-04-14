İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bestecinin ilk başyapıtı kabul edilen bu önemli eseri, Alman rejisör Sebastian Welker’in çarpıcı sahne yorumuyla 23 Nisan’da sahneye taşıyor.

Eserde “Der Hollander” rolünde Alper Göçeri ile Murat Güney, “Senta” rolünde Mine Kurtoğlu ile Evren Ekşi, “Daland” rolünde Tuncay Kurtoğlu ile Göktuğ Alpaşar, “Erik” rolünde Efe Kışlalı ile Hüseyin Likos, “Mary” rolünde Aylin Ateş ile Deniz Likos, “Der Steuermann” rolünde Yoel Keşap ile Efe Doğrukul dönüşümlü olarak yer alacak.

Opera repertuvarının en etkileyici eserlerinden biri olan “Uçan Hollandalı”, Wagner’ın müzikal dilinin şekillenmeye başladığı dönemi yansıtırken, leitmotif (ana tema) kullanımının güçlü örneklerini de içeriyor. Bestecinin dramatik anlatımı müzikle ustaca bütünleştiren yaklaşımı eserde belirgin şekilde hissediliyor.

Sebastian Welker’in rejisi, eserin karanlık ve gizemli atmosferini çağdaş sahne diliyle yeniden yorumlarken, izleyiciyi zamansız bir hikâyenin derinliklerine çekiyor. Görsel tasarım, ışık kullanımı ve sahne estetiği, müziğin dramatik gücünü tamamlayan önemli unsurlar arasında bulunuyor.Fırtınalı denizlerde geçen hikâyede, bir zamanlar Tanrı’ya meydan okuduğu için lanetlenmiş doğaüstü bir Hollandalı, sonsuza dek denizlerde dolaşmaya mahkûm edilmiştir.

Ona yalnızca yedi yılda bir karaya çıkma izni verilir. Bu kısa sürede kendisine sonsuza dek sadık kalacak bir kadının aşkını bulabilirse lanetten kurtulabilecektir. Umutsuz arayışı sırasında yolu, Norveçli denizci Daland ve kızı Senta ile kesişir. Senta, Hollandalı’nın efsanesini yıllardır tutkuyla dinlemiş ve onun trajedisine derin bir bağ kurmuştur. Onunla karşılaştığında bu hikâyenin bir parçası olmayı ve Hollandalı’yı kurtarmayı kaderi olarak benimser.

Dünyevi aşk ile lanetlenmiş bir ruhu kurtarma ideali arasında kalan Senta’nın kararı, hem kendi hem de Hollandalı’nın yazgısını belirleyecektir.

Eserde İDOB Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı, İDOB Korosu’nu ise Paolo Villa yönetecek.Operanın dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini de Emre Karaca üstlendi.

“Uçan Hollandalı”, 25 ve 29 Nisan ile 2 Mayıs tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde yeniden sahnelenecek.