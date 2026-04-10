Selçuk Efes Kent Belleği, fotoğrafın 200. yılına özel “Kıyı, Köşe, İki Yüz” sergisine ev sahipliği yapıyor. Baytekin Kara’nın söyleşisiyle açılan sergi, görsel okuryazarlığın önemine dikkat çekerken, hayatın kıyısında kalmış anları da sanatseverlerle buluşturuyor.

Selçuk Efes Kent Belleği, fotoğrafçılığın 200. yılına özel anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kuşadası’nda faaliyet gösteren Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği tarafından hazırlanan “Kıyı, Köşe, İki Yüz” Fotoğraf Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sergi açılışı öncesinde, fotoğraf sanatçısı Baytekin Kara, “Fotoğraf nedir, ne değildir?” başlıklı söyleşiside katılımcılarla bir araya geldi. Kara, fotoğrafçılığın tarihsel gelişimini ve teknolojik dönüşümlerle birlikte geçirdiği evrimi anlattı.

Sergiye ilişkin bilgi veren Baytekin Kara, fotoğrafın bir yüzey üzerine sabitlenebilmesinin 200. yılına dikkat çekerek, “Sergimizin çıkış noktası da bu. 200 yıldır hayatın kıyısında, köşesinde kalan anları kayıt altına alıyoruz. Sergimizde yer alan fotoğrafların büyük bir kısmı kutu kamera ile çekildi. Diğer çalışmalar ise ekip arkadaşlarımızın farklı zamanlarda ve farklı temalarla çektiği fotoğraflardan oluşuyor” dedi.

Fotoğrafın insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kara, görsel okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Baytekin Kara; “Okuryazarlık yalnızca yazılı metinleri okumak değildir. Görsel okuryazarlık da en az bunun kadar önemli. Fotoğraf, bakmak ile görmek arasındaki farkı ortaya koyar ve dünyayı daha doğru algılamamıza katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından sergide yer alan fotoğraflar dijital ortamda katılımcılara sunuldu. Özellikle Nazilli Basma Fabrikası’nda çekilen fotoğraflardan oluşan gösterim izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği Başkanı Oya Baştürk Akhan ise Selçuk Efes Kent Belleği’nin kentin hafızasını yaşatan önemli bir mekân olduğunu belirterek, burada sergi açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Kıyı, Köşe, İki Yüz” Fotoğraf Sergisi, 22 Nisan tarihine kadar Selçuk Efes Kent Belleği’nde ziyaret edilebilecek.