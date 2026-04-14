Dün gece motorine gelen 4 lira 35 TL'lik indirimin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,55 TL zam bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise bu gece değişim beklenmiyor.
Motorine zam geliyor; Bu gece pompaya yansıyacak
Motorine dün gelen indirim, pompaya erken veda ediyor. Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'daki gelişmelere paralel olarak değişiyor. Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.Aykut Metehan
ABD ile İran arasında İslamabad görüşmelerinden bir anlaşma çıkmaması üzerine dün 100 doları aşan petrol fiyatları, müzakerelerin tekrar başlayacağı beklentisiyle bugün geriledi.
Motorine dün gece 4,35 TL indirim gelmişti.
Bu indirimin ardından motorine zam bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek konuya ilişkin şunları söyledi:
Motorine, indirimin ardından yeni bir zam geliyor.... Bu gece yarısı 3 TL 32 kuruş zam bekleniyor.
