Çinli otomotiv devi BYD’nin Shenzhen’deki ana karargahında hareketli saatler yaşandı. Şirketin Pingshan tesislerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yükselen alevler, kısa süreli paniğe neden oldu.

BYD’nin Ma Luan bölgesindeki dev kampüsü, güne dumanlar altında başladı. Tesis bünyesindeki bir otopark alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, sosyal medyada paylaşılan yoğun duman görüntüleriyle kısa sürede gündeme oturdu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucunda yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma kaydedilmedi.

ÜRETİM DEVAM EDİYOR: HASAR SINIRLI KALDI

Yangının ardından BYD cephesinden beklenen açıklama gecikmedi. Yetkililer, yangının stratejik noktaları etkilemediğini vurgulandı.

Alevlerin yalnızca test süreçleri tamamlanmış araçlar ile hurda araçların bulunduğu otopark bölgesiyle sınırlı kaldığı belirtildi. Ana üretim hatlarında ve fabrikadaki genel operasyonlarda herhangi bir aksama yaşanmadığı, tesisin tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış kaynağına dair resmi incelemeler devam ediyor.

TÜRKİYE'YE KURACAĞI FABRİKA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Temmuz 2023'te Türkiye ile masaya oturarak Manisa'da 1 milyar dolarlık dev bir üretim tesisi kuracağını taahhüt eden Çinli BYD, yatırım takviminde sınıfta kalmakla itham ediliyor. Anlaşma kapsamında Türkiye pazarında önemli vergi muafiyetleri elde eden ve satış rakamlarını hızla tırmandıran şirketin, Manisa'daki fabrika sahasında henüz somut bir adım atmaması krizin fitilini ateşledi.

BYD, Manisa’daki yatırımı karşılığında Türkiye’de çeşitli stratejik avantajlar elde etmişti. Çin menşeli araçlara uygulanan ek vergilerden muaf tutulan şirket, bu sayede fiyat avantajı yakaladı. Yatırım taahhüdü sayesinde ithalat kotalarında esneklik sağlandı. Ancak aradan geçen yaklaşık iki yıla rağmen, tahsis edilen arazide herhangi bir inşaat faaliyetinin başlamaması, Ticaret Bakanlığı’nın radarına girdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, BYD'nin taahhütlerini yerine getirmemesi üzerine Ankara’nın sert bir hamleye hazırlandığını öne sürmüştü. Altaylı’ya göre: Türkiye, sözleşme şartlarına uyulmaması nedeniyle şirkete yatırım bedeliyle eşdeğer, yani 1 milyar dolara yakın bir ceza kesmeye hazırlanıyor. Şirketin satış kotalarının artırılmadığı ve mevcut muafiyetlerin geleceğinin tartışmalı olduğu belirtiliyor.