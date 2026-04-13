TİYATRO
İBB Şehir Tiyatroları, 14–18 Nisan tarihleri arasında farklı sahnelerde çeşitli oyunlarla seyirci karşısında olacak.
Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Ölü Canlar”,
Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “Kontrabas”,
Küçükçekmece CKSM Sahnesi’nde 14–16 Nisan’da “Sadakat”,
Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde ise 16–18 Nisan’da “Karacaoğlan” izlenebilecek.
Amadeus esinli “Amadeus” oyunu, Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer başrolleriyle, 70 kişilik kadrosuyla 15 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.
Juan Mayorga’nın kaleme aldığı Ebedi Barış, ahlaki sorumluluk ile emirleri uygulama arasındaki gerilimi ele alarak 17–18 Nisan’da AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.
Fatih Çıtlak’ın postnişinliğinde hazırlanan, Mevlevi geleneğini dijital sanatla buluşturan “Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi” ise 15 Nisan’da AKM’de gerçekleştirilecek.
Bağcılar Çanakkale Zafer Müzesi’nde sahnelenen “Yarım Akıl”, Çanakkale ruhunu anlatan bir yapım olarak izleyiciyle buluşuyor.
Zorlu PSM programında yer alan “İnsanlar Mekanlar Nesneler”, bireyin varoluş mücadelesini konu alırken; Kel Diva ise absürt anlatımıyla 15 Nisan’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek.
ETKİNLİKLER
Yazar Hayati İnanç, “Akla Rehber Kalbe Tercüman Şairlerimizden Esintiler” söyleşisiyle Pendik Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak.
İdris Cevahir, “İslam Düşüncesinin Serüveni” başlıklı konuşmasını Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirecek.
Aynı merkezde 15 Nisan’da “Sanatçı Olacak Çocuk” etkinliği Dünya Sanat Günü kapsamında izlenebilecek.
İstanbul Modern bünyesindeki “Tasarım Diyalogları” programında Ebru Kurbak’ın masterclass’ı yarın yapılırken, yapay zekâ odaklı atölye 29–30 Nisan’da düzenlenecek.
Ayrıca “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi kapsamında yapılacak konuşma serisinde sanatçılar üretim süreçlerini 16 Nisan’da paylaşacak.
KONSERLER
Ayna, 15 Nisan’da Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde sahne alacak.
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 19 Nisan’da AKM’de “Bahar, Sazkar” konseriyle klasik eserler seslendirecek.
Cemil Sağyaşar, “Unforgettables” projesiyle 15 Nisan’da Zorlu PSM’de dinleyiciyle buluşacak.
Ebru Gündeş, 17–19 Nisan’da Volkswagen Arena’da sahne alacak.
İstanbul Filarmoni Orkestrası ise AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda klasik repertuvarıyla sahneye çıkacak.
SERGİLER
Kalyon Kültür bünyesindeki “Sessiz Ayakkabılar”, Gazze’de yarım kalan hayatları sanatla görünür kılıyor ve 30 Nisan’a kadar ziyarete açık.
“Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi İstanbul Modern’de 18 Ekim’e kadar gezilebilecek.
Ressam Emel Cankat’ın işleri AKM Çok Amaçlı Salonu’nda, Emre Delioğlu’nun “Portreler” sergisi ise Ütopya Art Project’te sanatseverlerle buluşuyor.