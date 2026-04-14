Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş maçı itirafı: Penaltıyı anlattı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş maçı itirafı: Penaltıyı anlattı

Fenerbahçe YouTube kanalına açıkalamalarda bulunan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş derbisindeki tartışma konusu olan penaltıyla ilgili itirafta bulundu.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, kulüp kanalına verdiği röportajda hem saha içi hem de saha dışına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

“24 SENE SONRA DÜNYA KUPASI’NA GİTMEK ÖNEMLİ”

Kerem Aktürkoğlu, Kosova maçındaki golle ilgili, “Kosova maçındaki golde topun dışarı doğru falso aldığından emindim. Hatta Orkun'la da konuştum. O da aynı şekilde söylemişti. Garanti olsun diye topa vurdum. O arada ofsayt mısın diye sorulunca 5-10 saniye tedirgin oldum. Ancak golü benim atmamın önemi yok. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek önemli.” dedi.

“İSMAİL BENİM DOSTUM”

Takım arkadaşıyla ilişkisine değinen Kerem, “İsmail benim dostum. İsmail'le yıllardan beri dostluğumuz var. Tabii ki buraya geldikten sonra samimiyet daha da arttı. Gol atacağım zaman veya o penaltı anı olsun her zaman onun desteğini hissediyorum. Sahada olsun veya kenarda olsun ilk o seviniyor, ilk o koşuyor.” ifadelerini kullandı.

“DAHA SAKİN OLMALIYDIM”

Gençlik dönemine dair değerlendirme yapan milli oyuncu, “İlk başlardaki Kerem biraz daha fevriydi. Bu gençlik ateşiyle hatalar da yapardı. Şu anki aklımla, şu anki yaşanmışlıklarımla bunu rahatça söyleyebilirim ki daha sakin olup daha olgunlukla karar verebilmeli bir genç futbolcu. Biliyorum çok zor bu genç yaşta ama tavsiyem bu olurdu.” dedi.

“TARAFTARI ÇOK SEVİYORUM”

Sarı-lacivertli taraftarlara da değinen Kerem, “Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. İlk geldiğim günden beri bana çok güzel destek oluyorlar. Sevgilerini her daim hissediyorum. Ben de onların sevgisine karşılık vermek için saha içinde ve dışında kendimi, ailemi en güzel şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Polemiklerden uzak, sadece futbolumla konuşulmak istediğimi en başından beri söyledim.” şeklinde konuştu.

“HAYATIMDAKİ EN ZOR PENALTI”

Beşiktaş derbisindeki penaltıyı anlatan yıldız futbolcu, “Beşiktaş maçındaki penaltı, ya tarih yazacaksın, ya tarih olacaksın tarzında bir penaltıydı. Atabildiğim için çok mutluyum. Hayatımda attığım en zor penaltı olabilir. Golden sonra kendimden geçmişim. Normalde yapmam. Kameraya vurmuşum. Güvenlikçi abinin eline gelmiş. Ondan özür diledim. İçinden başka bir şey çıkıyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Çok farklı bir adrenalin o.” dedi.

