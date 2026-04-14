Gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı, Cansever için düzenlenen moral gecesinde ortaya çıktı.
Zerrin Özer aylar sonra ortaya çıktı: Sağlık durumu yürek burktu
Omurilik ameliyatının ardından ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve bir süre Darülaceze’deki rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Zerrin Özer, uzun bir aradan sonra yeniden görüntülendi.Derleyen: Cansu İşcan
Yıllardır kameralardan uzak duran Özer’in, 2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası hem fiziksel hem de psikolojik zorluklar yaşadığı biliniyor.
Artan kaygı bozukluğu nedeniyle bir süre fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçen sanatçı, o dönemde yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti.
Hayatına dair çarpıcı bir vasiyet paylaşan Özer, yaşadıklarının birebir yansıtıldığı bir hikâyeyle anılmak istediğini dile getirmişti.
Hayranı olduğu Janis Joplin’in “Little Girl Blue” şarkısının cenazesinde çalınmasını vasiyet eden sanatçı, bu parçanın kendi hayatını en iyi anlatan eser olduğunu ifade etmişti.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Özer’in moral gecesinde sahneye çıkması dikkat çekti.
Yürümekte zorlandığı gözlenen sanatçı, sahnede oturarak performans sergiledi. Sağlık durumuna dair konuşan Özer, beyincikteki iki damardan birinin %70, diğerinin ise %30 oranında tıkalı olduğunu belirterek, denge problemi yaşadığını ve tek başına yürümekte güçlük çektiğini söyledi.