Yeniçağ Gazetesi
14 Nisan 2026 Salı
Türk devi iflas etti: 78 yıldır zirvedeydi

Türk devi iflas etti: 78 yıldır zirvedeydi

Türkiye’nin köklü ayakkabı markası 78 yıllık Yeşil Kundura’nın yeni unvanı ile piyasada faaliyet gösteren HK Kundura iflas etti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Türkiye’nin ayakkabı sektöründeki mihenk taşlarından 78 yıllık Yeşil Kundura’nın yeni unvanı olan HK Kundura, girdiği mali darboğazı aşamayarak iflas bayrağını çekti.

1948 yılında temelleri atılan markanın hukuki süreci mahkemenin iflas kararıyla noktalandı.

MALİ DARBOĞAZ AŞILAMADI

Yeşil Kundura’nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı’nın isim ve soy isminin baş harflerini taşıyan HK Kundura, 2025 yılında yaşadığı nakit akış sorunları nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunmuştu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen geçici mühlet ve ek koruma süreleri, şirketin mali yapısını düzeltmesine yetmedi.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

Temmuz ayında verilen üç aylık geçici sürenin ardından iki ay daha iflas koruması alan şirket, bu kritik süreci değerlendiremedi.

Şirketin mali krizden çıkış yolu bulamaması üzerine mahkeme, iflas koruma sürecini sonlandırarak HK Kundura’nın iflasına karar verdi.

ATÖLYEDEN DEV MAĞAZALARA: 78 YILLIK TARİH

Yeşil Kundura’nın temelleri, 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından kurulan küçük bir atölyede atılmıştı.

Onlarca yıl boyunca Türkiye’nin en bilinen ayakkabı markalarından biri haline gelen ve çok sayıda franchise mağazası bulunan şirket, daha önce de benzer krizlerle karşı karşıya kalmıştı.

2018: İlk büyük mali darboğaz yaşandı ve konkordato ilan edildi.

2023 Aralık: Konkordato süreci başarıyla tamamlanarak mali yapının düzeldiği açıklanmıştı.

2025: İsim değişikliği ve yeni finansal kriz sonrası nihai iflas kararı verildi.

Türkiye genelinde geniş bir mağaza ağına sahip olan markanın iflası, ayakkabı sektöründe büyük bir boşluk yaratırken, 78 yıllık bir sanayi mirası da sona ermiş oldu. Dev markanın iflası piyasalarda da etkisini gösterdi.

