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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bazı elektrikli modellerinin yüksek voltajlı batarya hücrelerinde tespit edilen üretim hataları nedeniyle Almanya ve Avrupa pazarında geniş kapsamlı bir geri çağırma başlatıyor. Kalite kontrolleri sırasında fark edilen sorun nedeniyle bazı hücrelerin aşırı ısınabileceği ve çok nadir durumlarda yangın riski oluşturabileceği bildirildi.

ŞARJ SEVİYESİ YÜZDE 80 İLE SINIRLANACAK

Volkswagen, yangın riskine karşı geçici önlem olarak etkilenen araçlara müdahale etmeye başladı. Şirket, uzaktan yazılım güncellemesi (OTA) yoluyla bataryaların maksimum şarj seviyesini yüzde 80 ile sınırlandırmayı planlıyor. Araç sahiplerine önümüzdeki günlerde sürece ilişkin resmî bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR?

Geri çağırma sürecinin odağında 2023-2025 yılları arasında üretilen batarya paketleri bulunuyor. Volkswagen’in ID. ailesinden ID.3, ID.4, ID.7 ve ticari sınıftaki ID. Buzz modelleri inceleme kapsamında yer alıyor. Aynı batarya altyapısını kullanan birkaç bin Cupra Born modelinin de sürece dâhil edilebileceği belirtilirken, Skoda modellerinin mevcut kapsamın dışında kaldığı açıklandı.

İngiltere’de ise 2022-2025 yılları arasında üretilen ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo modelleri için geri çağırma adımları resmen atıldı.

KALICI ONARIM İÇİN SERVİS İNCELEMESİ YAPILACAK

Aşırı ısınma riskinin tedarikçi kaynaklı batarya hücresi üretim hatalarından kaynaklandığını belirten yetkililer, kesin araç sayısının batarya tedarikçisi ve hücre parti numaralarına göre netleştirileceğini bildirdi.

Geçici şarj sınırlandırmasının ardından kalıcı çözüm için araçların servislere çağrılacağı, şüpheli yüksek voltajlı bataryaların ve ilgili hücre modüllerinin incelenerek gerekli durumlarda parça değişimi yapılacağı ifade edildi.