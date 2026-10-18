Kaynak: Haber Merkezi

Uzun süredir hastanede tedavi gören Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo, hayatını kaybetti. Şarkıcı Can Bonomo, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Bonomo, "Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın" ifadelerini kullandı.

Can Bonomo, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo’yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın.”