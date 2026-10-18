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Kaynak: Haber Merkezi

BMW'nin Çin pazarına sunduğu i3 50L, tek batarya dolumuyla 1.213 kilometrelik sürüşü tamamladı. 113,4 kWh kapasiteli bataryaya sahip model, yolculuk sonunda enerjisinin yalnızca yüzde 1'ini korudu. Test verilerine göre otomobilin 100 kilometredeki ortalama elektrik tüketimi 8,8 kWh oldu.

BMW İ3 50L'NİN MENZİL TESTİ HANGİ YOLLARDA YAPILDI?

Elektrikli otomobillerin ulaşabildiği mesafe kadar bu sonucun hangi şartlarda elde edildiği de önem taşıyor. Uzun aks mesafesiyle öne çıkan i3 50L, otoyol, kent içi ve kırsal güzergâhların yer aldığı sürüşte test edildi. Ulaşılan 1.213 kilometre, modelin resmî menzil verisini değil, söz konusu testte kaydedilen mesafeyi ifade ediyor.

800 VOLT ALTYAPI VE 400 KW DC ŞARJ DESTEĞİ

BMW'nin Neue Klasse adını verdiği yeni nesil elektrikli araç platformunu temel alan i3 50L'de, büyük silindirik hücrelerden meydana gelen 113,4 kWh'lik batarya kullanılıyor. Modelin elektrik sistemi 800 volt mimarisine dayanırken desteklediği maksimum DC şarj gücü 400 kW olarak belirtiliyor.

BMW İ3 50L'NİN TÜKETİM VERİLERİ NE GÖSTERİYOR?

Test sırasında elde edilen 8,8 kWh/100 kilometrelik ortalama tüketim, otomobilin enerji kullanımına ilişkin verileri ortaya koydu. Ancak elektrik tüketimi; sürüş hızı, hava şartları, güzergâhın özellikleri ve sürücünün kullanım biçimine göre farklılık gösterebiliyor.

Testin ne kadar sürdüğü ve ortalama hızın kaç olduğu açıklanmadı. Bu veriler bulunmadığından BMW i3 50L'nin ulaştığı mesafeyi diğer otomobillerin test sonuçlarıyla sağlıklı biçimde karşılaştırma imkanı bulunmuyor.