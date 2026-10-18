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Kaynak: Haber Merkezi

Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’nde 7 ve üzeri büyüklükte deprem beklentisinin kesinlik taşımadığını ifade etti. Depremin büyüklüğüne ilişkin tahminlerin, fayın kilitli olduğu yönündeki varsayımların ve tekrarlanma sürelerinin belirsizlik içerdiğine dikkat çekti.

“BİLİM KORKU DEĞİL, VERİ ÜRETMELİ”

Bektaş, İstanbul’da 7,5 büyüklüğünde bir depremin yakın olduğu yönündeki değerlendirmelerin bilimsel açıdan sorgulanması gerektiğini belirtti. Derin sürünme ve fayın parçalı kırılması gibi olasılıkların da aynı titizlikle incelenmeden kesin ifadeler kullanılmasının, bilimsel belirsizliğin kamuoyuna doğru aktarılmasını engellediğini kaydetti.

İstanbul’un deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bektaş, ‘Gerçek şu ki İstanbul'un bir deprem tehlikesi vardır. Ancak, bilim korku değil, veri üretmeli’ dedi.