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Kaynak: AA

Litvanya’da hava sahasına izinsiz giriş şüphesi üzerine NATO savaş uçakları alarma geçirildi. Ülkenin kuzeyinde düşen cismin insansız hava aracı (İHA) olduğunun belirlenmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, olayın NATO ve Avrupa Birliği’nin doğu kanadındaki güvenlik risklerini artırdığına işaret etti.

Nauseda, ABD merkezli X platformundaki açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın etkilerinin NATO ve Avrupa Birliği’nin doğu sınırlarına da yansıdığını belirtti. Litvanya hava sahasına sabah saatlerinde tanımlanamayan bir cismin girmesi üzerine, Siauliai Hava Üssü’nde konuşlu NATO savaş uçaklarının havalandığını aktaran Nauseda, düşen İHA’nın siviller açısından tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, uzmanların olay yerindeki incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.

İHA’NIN POLONYA ÜZERİNDEN GELDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, ülkenin ulusal yayın kuruluşu LRT’ye yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelere göre cismin Polonya üzerinden Litvanya hava sahasına girdiğini söyledi.

Kaunas, Polonyalı mevkidaşıyla temasa geçtiğini ve olayın aydınlatılması için Polonya’nın yürütülen soruşturmaya katılmasını istediğini belirtti.

ENKAZ BULUNDU, BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Düşen İHA’nın enkazına ulaşıldığını açıklayan Kaunas, olay yerinin güvenlik çemberine alındığını ve polisin bilgi toplamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

İHA’nın hareket hâlindeki sivil bir araca zarar vermiş olabileceği de değerlendiriliyor. Ancak aracın hasar görüp görmediğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

UKRAYNA’NIN RUSYA’YA YÖNELİK SALDIRILARIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Litvanyalı yetkililer, düşen İHA’nın büyük olasılıkla Ukrayna’ya ait olduğunu düşünüyor. İlk değerlendirmelere göre araç, Ukrayna’nın Rusya’nın St. Petersburg bölgesine yönelik saldırıları sırasında rotasından çıkarak Litvanya hava sahasına girmiş olabilir.

İHA’nın menşei ve Litvanya’ya hangi güzergâhtan ulaştığına ilişkin değerlendirmeler sürerken, olayın kesin nedeni henüz açıklanmadı.