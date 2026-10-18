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Milyarlık fon vurgunu gündemdeki yerini koruyor. Yenişafak'tan İhsan Aktaş "AK Parti seçmeni olana razı olmadı fakat partisini terk etmedi" başlıklı yazısında anketlere dikkat çekerek "Eylül sayısında AK Parti’nin oyları %36 bandındaydı. Bugün ise yüzde 33 bandında. Burada oy kaybı 3 puan civarında. Oy kaybının az olmasında muhalefetin dağınıklığının da etkili olduğunu düşünüyorum." dedi. Aktaş'a yanıt eki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan son ankete dikkat çeken Tayyar "Oy kaybını yüzde 6 civarında gösteren çok özel bir anketin külliyeye sunulduğunu biliyorum. Bu araştırma saha gözlemlerime daha yakın geliyor." dedi.

"FON KRİZİNİN AK PARTİ’DE OY KAYBINA YOL AÇTIĞI ORTADA"

"Fon krizinin AK Parti’de oy kaybına yol açtığı ortada" diyen Şamil Tayyar "Sonuçta oran tartışılabilir ama fon krizinin AK Parti’de oy kaybına yol açtığı ortada. Oy kaybının az olmasını, Aktaş gibi muhalefetin dağınıklığına değil, Cumhurbaşkanımız Erdogan ‘ın sorunu “çözme” umudunun hâlâ canlı olmasına bağlıyorum." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımının tamamı şöyle;

"Fon krizi, AK Parti’den ne kadar oy götürdü? Siyasi hasarın boyutu nedir? GENAR’ın sahibi İhsan Aktaş, Yeni Şafak’taki yazısında AK Parti’nin oy kaybını “yüzde 3” olarak belirtiyor. Ona göre; AK Parti oyları son bir ayda yüzde 36’dan yüzde 33’e düştü. Muhalefet dağınık olmasaydı bu oy kaybının daha fazla olabileceğini ima ediyor. Taban öfkeli olsa da partisini terk etmediği görüşünde. Aktaş’ın tespitleri çok önemli, mutlaka dikkate alınmalıdır. Ekleme yapmak isterim.

Oy kaybını yüzde 6 civarında gösteren çok özel bir anketin külliyeye sunulduğunu biliyorum. Bu araştırma saha gözlemlerime daha yakın geliyor. Sonuçta oran tartışılabilir ama fon krizinin AK Parti’de oy kaybına yol açtığı ortada.

Oy kaybının az olmasını, Aktaş gibi muhalefetin dağınıklığına değil, Cumhurbaşkanımız Erdogan‘ın sorunu “çözme” umudunun hâlâ canlı olmasına bağlıyorum. Toplum bu umudunu kaybederse, facia kapıda."