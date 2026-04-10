Giresun Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin önemli figürü olan Volkan Konak'ı düzenlediği özel bir programla andı.

Giresun Belediyesi Konservatuvarı tarafından Belediye Kültür ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen anma konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salon saatler öncesinden dolarken, çok sayıda kişi programı ayakta takip etti. Konserde, Volkan Konak’ın sevilen eserleri seslendirilirken izleyiciler şarkılara eşlik etti. Program boyunca duygusal anlar yaşandı.

Geceye katılan vatandaşlar, program sonunda Giresun Belediyesi'ne teşekkür etti.