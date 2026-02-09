Türkiye’den yurt dışına seyahat edenlerin sayısı son yıllarda düzenli olarak yükseliyor. 2025’te yaklaşık 11,9 milyon Türk vatandaşı farklı amaçlarla yurt dışına çıktı. Bir önceki yıl bu sayı 11,4 milyon seviyesindeydi.

Artan ilgiyle birlikte vizesiz ya da kolay giriş imkanı sunan ülkeler, seyahat tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.

BALKANLARDAN GÜNEY AMERİKA’YA

Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi Balkan ülkeleri, vizesiz seyahat avantajı ve kültürel yakınlıkları sayesinde uzun süredir Türk turistlerin gözdesi konumunda.

Ancak bu eğilim artık daha uzak coğrafyalara da yayılıyor.

Brezilya, Türkiye dahil birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıdı. Yeni düzenlemeyle Türk vatandaşları Brezilya’da 90 güne kadar vizesiz konaklayabilecek.

Bu karar, uzun süren vize süreçlerini ortadan kaldırarak Brezilya’yı Türkler için daha cazip bir destinasyon haline getirdi.

TÜRKLER İÇİN YENİ SEYAHAT ALTERNATİFİ

Rio de Janeiro’nun plajları, Amazon ormanları, Iguazú Şelaleleri ve São Paulo’nun hareketli şehir yaşamı artık Türk pasaportuna sahip gezginler için daha kolay erişilebilir. Turizm sektörü temsilcileri, Brezilya gibi vizesiz uzak rotaların özellikle gençler ve macera tutkunları arasında ilgi göreceğini belirtiyor.

Yeni uygulamanın, Türkiye’den Brezilya’ya yönelik seyahat talebini artırması bekleniyor.