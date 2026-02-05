Bu meslektekiler vizeden muaf tutulacak: 90 gün yetmiyor diyenlere müjde

SCHENGEN’DE ORTAK KURAL HEDEFİ

Komisyon ayrıca, bazı AB ülkelerinin üçüncü ülkelerle yaptığı ikili vize anlaşmalarının sistemde karmaşaya yol açtığını vurguluyor. Uzun vadede ise tüm Schengen ülkeleri için geçerli, daha net ve ortak vize kurallarının uygulanması hedefleniyor.