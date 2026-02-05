Komisyon, Avrupa Birliği’nin rekabet gücünü artırmak ve nitelikli küresel iş gücünü bölgeye çekmek amacıyla kapsamlı bir vize yol haritası oluşturdu.
Bu meslektekiler vizeden muaf tutulacak: 90 gün yetmiyor diyenlere müjde
Avrupa Komisyonu’nun üzerinde çalıştığı yeni vize yaklaşımı, Schengen bölgesinde çalışma ve seyahat düzenini önemli ölçüde değiştirebilir. Hazırlanan taslağa göre, ekonomik katkı sağlayan bazı meslek grupları için 90 günlük kalış sınırı esnetilecek.Derleyen: Cansu İşcan
Strateji belgesinde özellikle, kısa süreli sık aralıklarla iş seyahati yapmak zorunda kalan profesyonellerin mevcut sistemde ciddi zorluklar yaşadığına dikkat çekiliyor.
Komisyona göre mevcut vize uygulamaları, AB’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü açısından artık caydırıcı bir unsur haline gelmiş durumda.
90 GÜNLÜK SINIR ESNEYEBİLİR
Mevcut uygulamada, vizeye tabi olsun ya da olmasın üçüncü ülke vatandaşları Schengen bölgesinde 180 gün içinde en fazla 90 gün kalabiliyor. Bu sürenin aşılması halinde uzun süreli vize ya da oturum izni alınması gerekiyor.
European Commission'da yer alan bilgilere göre, yeni taslakta yerleşme niyeti bulunmayan işleri gereği daha uzun süre bölgede kalması gereken meslek grupları için daha esnek bir sistem oluşturulmasını öngörüyor.
HANGİ MESLEKLER ÖNCELİKTE?
Strateji belgesinde, Schengen ülkeleri arasında sık seyahat eden ve ekonomik değer üreten bazı meslek grupları özellikle öne çıkarılıyor. Bunlar arasında:
-Avrupa genelinde turnelere katılan sanatçılar
-Uluslararası organizasyonlarda yer alan sporcular
-Sınır ötesi projelerde görev yapan teknik uzmanlar
-Sanayi ve hizmet sektörlerinde geçici görev üstlenen çalışanlar
-Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde bulunan lojistik personeli
SCHENGEN’DE ORTAK KURAL HEDEFİ
Komisyon ayrıca, bazı AB ülkelerinin üçüncü ülkelerle yaptığı ikili vize anlaşmalarının sistemde karmaşaya yol açtığını vurguluyor. Uzun vadede ise tüm Schengen ülkeleri için geçerli, daha net ve ortak vize kurallarının uygulanması hedefleniyor.