Altın yatırımcıları piyasaları takip etmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler gram altın, çeyrek altın alan yatırımcıları tedirgin ediyor. Geçtiğimiz hafta sert düşen altın cuma günü toparlandı.
Gram altın 7 bin 440 TL: Uzmanından 'çok tehlikeli' uyarısı
Altın ve gümüşte sert dalgalanmalar sürüyor. Gram altın 7 bin 440 TL ekonomist Hikmet Baydar'dan gelen açıklama dikkat çekti. Hikmet Baydar, gram altının yükseleceğini duyurdu.Derleyen: Dilek Taşdemir
Altının gram fiyatı 2 Şubat’ta 6.159 TL’ye kadar düşerken, cuma günü 6.968 TL’ye çıkarak 7.000 TL sınırına dayandı. Gram altın şu saatler itibariyle 7 bin 440 TL.
Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet’e yaptığı açıklamada altın yatırımcılarına “Geçen hafta piyasa toparlanma çabası içindeydi. Ancak teknik göstergeler hala aşağı sinyal veriyor. Ons altında 4865 doların üzerinde kalmak kritik. Ons altında yükselişin kalıcı olması için 5370 dolar seviyesinin üzerinde tutunması gerekiyor.” uyarısında bulundu.
GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Gram altında 6.782 TL kritik eşik olarak öne çıkıyor. Baydar’a göre gram altında orta vadede göstergelerin yukarı dönmesi için 7.544 TL seviyesinde tutunması gerekiyor.
'BU ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM'
Altın yatırımcılarını uyaran Baydar, altın fonlarının (ETF) alımlarının merkez bankalarını geçtiğini vurgulayarak "Getiri olumsuza döndüğünde fon iadeleri altın satışını beraberinde getirecek. Bu çok tehlikeli bir durum." dedi.
Merkez bankalarının 2024 yılında 1.045 ton altın aldığı, 2025’te aldığı altın rakamının 863 tona düştüğü, külçe, sikke ve ETF talebinin yüzde 84 yükseldiği belirtildi.
Gram altın, çeyrek altın yatırımcıları piyasaları takip etmeye devam ediyor.