2026 yılında milyonlarca kişinin kademeli emeklilik beklentisi içinde bekliyor. "Kademeli emeklilik çıkacak mı" sorusu yoğun şekilde gündemde tartışılan en önemli konuları arasında yer alıyor.
Kademeli emeklilik geliyor: 12 milyon kişiyi ilgilendiriyor… Tarihi verdi
EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, sandıkların okullara gelmesinin gerektiğini altını çizerken, kademeli emeklilik için, "“Seçimden önce kademeli emekliliğin çıkacağını düşünüyorum. Çünkü 4,5 milyon mağduruz, ancak toplam 12 milyona yaklaşan bir kitleden bahsediyoruz" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için geçtiğimiz seçim öncesi 2023 yılında EYT kapsamında emekli olmuştu. Ancak 8 Eylül 1999 ve sonrası ilk defa sigortası olan kişiler EYT ümidini bekliyor.
AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum" demişti.
Yeniçağ’ın Ankara’dan aldığı kuliste ise 2027 Kasım ayından yapılacak erken bir seçimde mart ayı gibi kademeli emekliliğin çıkacağı konuşuluyor.
EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, TELE2 Haber’e konuştu. Uğurlu, sorunlarına ilişkin, “Bizim sorunumuz yaş kriterinin uçurum boyutta olması. Şu anda 2000 yılında işe giren bir kişinin EYT’nin bittiği yaşta 43’te 2001 yılında 44’te, 2002 yılında 45 yaş olmak üzere her seneye yük oluşturmayacak adil ve adaletli bir emekli olmasını istiyoruz” dedi.
Sandıkların okullara gelmesinin gerektiğinin altını çizen Uğurlu, şunları dile getirdi:
“Seçimden önce kademeli emekliliğin çıkacağını düşünüyorum. Çünkü 4,5 milyon mağduruz, ancak toplam 12 milyona yaklaşan bir kitleden bahsediyoruz. Sonra ki seçimin bir kar topuyuz. Kesinlikle seçimden önce geleceğini düşünüyorum. “