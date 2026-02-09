Konut sahiplerine 5 gün süre: Bunu yapmazsanız yüzde 100 oranında ceza yiyeceksiniz



Türkiye'de geçtiğimiz yıl 1 milyon 688 bin 910 konutta satış işlemi gerçekleşti. Satış işlemlerinde tapuda beyan edilen bedelin yüzde 4'ü oranında harç ödeniyor. Bazı alım satım işlemlerinde ise bu bedelden kaçınmak için satış bedeli daha az gösteriliyor.