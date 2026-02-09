Türkiye'de geçtiğimiz yıl 1 milyon 688 bin 910 konutta satış işlemi gerçekleşti. Satış işlemlerinde tapuda beyan edilen bedelin yüzde 4'ü oranında harç ödeniyor. Bazı alım satım işlemlerinde ise bu bedelden kaçınmak için satış bedeli daha az gösteriliyor.
Konut sahiplerine 5 gün süre: Bunu yapmazsanız yüzde 100 oranında ceza yiyeceksiniz
Gelir İdaresi Başkanlığı, son 5 yılı kapsayacak şekilde konut bedellerini radarına aldı. Satış bedelinin, evin bedelinden daha düşük gösterildiği tapu işlemleri hakkında taşınmaz sahiplerine tebligat gönderilmeye başlandı.Derleyen: Aykut Metehan
Gelir İdaresi Başkanlığı mercek altına aldığı satış işlemlerinde 5 gün içinde savunma yapılmazsa ceza oranını yüzde 100 oranında uygulayacak. Başvurmayan kişiler 2 kat ceza ödeyecek.
GİB, ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir denetim başlattı. Son 5 yıl içindeki satış işlemleri mercek altına alınırken, savunma yapmak için 5 gün süre tanındı.
TBMM'de kabul edilen son düzenleme doğrultusunda, tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenler için uygulanan vergi ziyai cezası yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Düzenleme kapsamında, tapuda beyan edilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı kadar ödeme yapılması gündeme geldi.
PİŞMANLIĞA CEZA YOK
Yüksek ceza riskini azaltmak isteyen taşınmaz sahipleri için "pişmanlık" yolu açık bırakıldı. GİB tarafından izahata davet edilen kişilerin, tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren 5 gün içinde başvuru yapmaları halinde vergi ziyaı cezası uygulanmayacak.
SÜREYİ KAÇIRAN HAKKINI KAYBEDECEK
Belirlenen süre içinde usulsüz beyanda bulunduğunu kabul edenler, yalnızca satışın yapıldığı yıl beyan edilen bedel ile gerçek tutar arasındaki farkı yasal faiziyle birlikte ödeyecek. Süreyi kaçıranlar ise indirimli ve cezasız ödeme hakkından yararlanamayacak.