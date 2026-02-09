Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
TÜİK: TÜRKİYE NÜFUSU 86 MİLYON 92 BİN 168 KİŞİ
Anasayfa Gündem ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek?

ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek?

ORC Araştırma yeni anketinde üniversite öğrencilerine "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. CHP ile AKP arasındaki rekor fark dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek? - Resim: 1

Ekonomik kriz, emekli ve memurların maaşlarına istedikleri zammı alamaması vatandaşları isyan ettirmeye devam ederken anket firmaları da çalışmalarını hızlandırdı.

1 9
ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek? - Resim: 2

Yeni ankette üniversite öğrencilerinin siyasi parti tercihleri araştırıldı.

2 9
ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek? - Resim: 3

ORC Araştırma Şirketi'nin yeni anketinde üniversite öğrencilerine hangi siyasi partiyi seçme eğiliminde olduğunu araştırdı.

3 9
ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek? - Resim: 4

Anket şirketi “Üniversite Öğrencilerinin Siyasi Parti Oy Tercihleri” araştırmasını yayınladı.

4 9
ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek? - Resim: 5

29 üniversitede 04-06 Şubat tarihlerinde yapılan ankette bin 90 üniversite öğrencisine "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. CHP ile AKP arasındaki büyük fark dikkat çekti.

5 9
ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek? - Resim: 6

ORC Araştırma'nın “Üniversite Öğrencilerinin Siyasi Parti Oy Tercihleri” anketinde CHP ve AKP arasındaki yüzde 8,7 fark dikkat çekti.

6 9
ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek? - Resim: 7

Ankette CHP yüzde 34,1 oyla birinci olurken, oyların yüzde 25,4'ünü alan AKP ikinci sırada yer aldı.

7 9
ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek? - Resim: 8

Anketin tam sonuçları şu şekilde:

8 9
ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek? - Resim: 9
9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro