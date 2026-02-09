Ekonomik kriz, emekli ve memurların maaşlarına istedikleri zammı alamaması vatandaşları isyan ettirmeye devam ederken anket firmaları da çalışmalarını hızlandırdı.
ORC Araştırma'dan yeni anket: Üniversite öğrencileri hangi partiye oy verecek?
ORC Araştırma yeni anketinde üniversite öğrencilerine "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. CHP ile AKP arasındaki rekor fark dikkat çekti.Derleyen: Dilek Taşdemir
29 üniversitede 04-06 Şubat tarihlerinde yapılan ankette bin 90 üniversite öğrencisine "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. CHP ile AKP arasındaki büyük fark dikkat çekti.
Ankette CHP yüzde 34,1 oyla birinci olurken, oyların yüzde 25,4'ünü alan AKP ikinci sırada yer aldı.
Anketin tam sonuçları şu şekilde: