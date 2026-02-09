Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki makas farkı daraldı. Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında minimal bir zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı.
En düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak AKP-MHP ortaklığıyla TBMM'den geçti.
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ortak zam formulü masada: En düşük emekli maaşı tarih oluyor
Açlık ve yoksulluk sınırı altında kalan, hayat pahalılığı karşısında he rgeçen gün eriyen emekli maaşı, iktidarı da alarma geçirdi. Emeklilerin "Geçinemiyoruz" isyanı, iktidarı emekli maaşında yeni bir formül arayışına soktu.Derleyen: Aykut Metehan
Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki makas farkı daraldı. Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında minimal bir zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı.
Ankara kulislerinde iktidarın emeklilere verdiği sefalet ücretine yeni bir çözüm arayışında olduğu konuşuluyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde detaylı incelemeler yürütecek özel bir komisyon kurulduğu, emeklilik sistemi, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, en düşük emekli maaşı ile diğer maaşlar arasındaki gelir farkları gibi başlıkların yeniden gözden geçirileceği öğrenildi.
İktidara yakın Sabah Gazetesi'nin haberine göre, AKP kurmayları, "Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor" dedi.
Düşük prim ödeyenler ile yüksek prim ödeyenler arasındaki makas farkının açılmasının ciddi bir sorun haline geldiği, prim ödeme gün sayısı ve tutarları esas alınarak yeniden dengelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileriyle memur ve memur emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi için ortak zam formülü masaya geldi. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, prim ödeme düzeyi düşük olanlarla yüksek prim ödeyen emekliler arasında daha adil bir denge sağlanacak. Bu sayede en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın da ortadan kalkabileceği ifade ediliyor.
Emekli maaşıyla ilgili düzenlemelerin, 2027 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlanıyor. Bununla birlikte, 2026'nın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı iyileştirme adımlarının gündeme gelmesi ihtimali üzerinde de duruluyor.