SSK ve Bağ-Kur emeklisine ortak zam formulü masada: En düşük emekli maaşı tarih oluyor

SSK ve BAĞ-KUR emeklileriyle memur ve memur emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi için ortak zam formülü masaya geldi. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, prim ödeme düzeyi düşük olanlarla yüksek prim ödeyen emekliler arasında daha adil bir denge sağlanacak. Bu sayede en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın da ortadan kalkabileceği ifade ediliyor.