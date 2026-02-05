Türkiye'den Yunan adalarına ziyaretçi akını: 1 milyon 119 bin 472 ziyaretçi

Türkiye'den yapılan 9 bin 277 gemi seferi ile 1 milyon 119 bin 472 yolcu İstanköy, Sakız, Rodos, Sisam, Midilli, Meis, İleryoz ve Batnoz adalarına seyahat yaptı.

Türkiye'den Yunan adalarına giden yolcu sayısı 2024'te 1 milyon 153 bin 727, 2023'te 804 bin 776, 2022'de 416 bin 85 olarak kayıtlara geçmişti.