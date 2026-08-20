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Kaynak: Haber Merkezi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2023 yılında kaybolan yaklaşık 10 bin euro değerindeki saat, aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından İstanbul’da ortaya çıktı. Saatin seri numarası üzerinden yapılan takip sonucunda İstanbul Beşiktaş’taki yetkili bir teknik servise getirildiği belirlendi.

Saatin sahibi, 2023 yılında Avusturya polisine kayıp-çalıntı ihbarında bulundu. Bunun üzerine saatin seri numarası çalıntı saat veri tabanına işlendi. Yaklaşık 3 yıl sonra üretici firmanın müşteri hizmetleri, saatin İstanbul’daki yetkili teknik servise getirildiğini sahibine bildirdi.

SAATİN İADESİ İÇİN DAVA AÇILDI

Alman vatandaşı Micheal K., gelişmenin ardından İstanbul merkezli bir hukuk bürosuna başvurarak saatin kendisine iadesi için hukuki sürecin başlatılmasını istedi.

Yaklaşık 10 bin euro değerindeki saatin aynen iadesi ya da bedelinin tazmin edilmesi talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada dilekçe aşaması tamamlanırken, duruşma gününün belirlenmesi için adli tatilin sona ermesi bekleniyor.

İSTANBUL’A NASIL GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Saatin Viyana’dan İstanbul’a nasıl geldiğine ve yaklaşık 3 yıllık süreçte kimlerin elinden geçtiğine ilişkin henüz dosyaya yansıyan bir bilgi bulunmuyor. Saatin bu süre içerisinde nasıl el değiştirdiğinin yürütülecek hukuki süreçte ortaya çıkması bekleniyor.