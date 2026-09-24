Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,41 düşüşle 16.647,00 puandan başladı.
ENDEKS KONTRATI KAZANÇLARININ BİR KISMINI GERİ VERDİ
Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,46 artışla 16.715,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir bölümünü geri vererek 16.657,00 puandan işlem gördü.
Ekim vadeli endeks kontratı, bugünkü açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,41 azalarak 16.647,00 puana geriledi.
VİOP’TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ
Teknik açıdan endeks kontratında 16.500 ve 16.400 puan destek, 16.800 ve 16.900 puan direnç konumunda bulunuyor.