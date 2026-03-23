Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,01 düşüşle 14.999,00 puandan başladı.

Açılışta görülen bu gerileme, önceki seanslardaki satış eğiliminin devam ettiğine işaret etti.

ÖNCEKİ SEANSTA SATIŞ AĞIRLIĞI HAKİMDİ

Geçtiğimiz perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, yarım günlük işlemlerde normal seansı yüzde 0,99 azalışla 15.152,00 puandan tamamlamıştı.

Yeni haftanın açılışında da kontrat, önceki kapanışın yüzde 1,01 altında işlem gördü.

KÜRESEL GERİLİMLER ETKİLİ OLUYOR

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasındaki sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyon risk algısını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle dünya genelinde piyasalarda satış baskısı öne çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini belirtiyor. Yurt dışında ise ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeks kontratında 14.900 ve 14.800 seviyeleri destek, 15.100 ve 15.200 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.