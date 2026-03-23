Aynı uçak, farklı muamele: Tayvan 2026’da alıyor, Türkiye bekliyor

TAYVAN'A F-16 TESLİMATLARI BU YIL BAŞLIYOR

Sputnik'in haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı, uzun süredir beklenen F-16V savaş uçaklarının 2026 yılı içinde teslim edilmeye başlanacağını duyurdu. Bakanlık yetkilileri ABD’deki Lockheed Martin üretim tesislerini ziyaret etti ve ilk uçağın hazır olduğunu gördü. Üretim hattında herhangi bir parça veya iş gücü sıkıntısı yaşanmadığı, kapasitenin “full capacity” ile iki vardiya halinde çalıştığı belirtildi.