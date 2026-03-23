Türkiye’nin F-16’ları Pahalıya Patlarken Tayvan’a Kolay TeslimatTürkiye’nin Lockheed Martin ile yürüttüğü F-16 Viper (Block 70) pazarlığında fiyat ve koşullar nedeniyle anlaşmazlık devam ederken, aynı üretici başka bir ülkeye yönelik teslimatlarda hızlı ilerleme kaydediyor.
Aynı uçak, farklı muamele: Tayvan 2026’da alıyor, Türkiye bekliyor
Tayvan’a 66 adet F-16V savaş uçağı teslimatı 2026’da başlıyor; üretim tam kapasite devam ederken Türkiye’nin aynı uçaklar için fiyat pazarlığında tıkanıklık sürüyor. Çin gerilimi Tayvan’ı hızlandırıyor.Derleyen: Dilek Taşdemir
TAYVAN'A F-16 TESLİMATLARI BU YIL BAŞLIYOR
Sputnik'in haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı, uzun süredir beklenen F-16V savaş uçaklarının 2026 yılı içinde teslim edilmeye başlanacağını duyurdu. Bakanlık yetkilileri ABD’deki Lockheed Martin üretim tesislerini ziyaret etti ve ilk uçağın hazır olduğunu gördü. Üretim hattında herhangi bir parça veya iş gücü sıkıntısı yaşanmadığı, kapasitenin “full capacity” ile iki vardiya halinde çalıştığı belirtildi.
GECİKMELERİN ARDINDAN HIZLANAN SÜREÇ
2019’da yaklaşık 8 milyar dolarlık anlaşmayla onaylanan 66 adet yeni F-16V siparişi, yazılım sorunları ve diğer teknik nedenlerle yıllarca gecikti. Bu gecikmeler Tayvan’ın hava savunma planlamasında ciddi boşluklar yarattı. Ancak son ziyaret sonrası yetkililer, test uçuşlarının devam ettiğini ve sistemlerin hassas ayarlamalarının tamamlandığını açıkladı.
Lockheed Martin, Tayvan’ın güvenlik hedeflerini destekleme konusunda kararlı olduğunu ve ABD hükümetiyle koordineli olarak teslimatları en kısa sürede gerçekleştireceğini vurguladı.
ÇİN GERİLİMİ EŞLİĞİNDE STRATEJİK ÖNCELİK
Çin ile artan gerilim ortamında Tayvan, hava gücünü güçlendirmeye büyük önem veriyor. Mevcut eski model F-16’ları modernize eden ada yönetimi, yeni uçaklarla filosunu 200’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Ayrıca ABD’den alınan SkyGuardian insansız hava araçlarının ilk teslimatı tamamlandı; kalanların 2027’de gelmesi bekleniyor. Tüm bu adımlar, Tayvan’ın hava savunma kapasitesini artırma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.
Türkiye'nin almaması için pahalı fiyat çekilen savaş uçaklarının önce Tayvan'a verilmesine vatandaşlar sosyal medyada da tepki gösteriyor.