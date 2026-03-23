Yeniçağ Gazetesi
23 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem ATM'lerde yeni dönem: Bayramdan sonra harekete geçiliyor

Ramazan Bayramı’nda banknot talebi yükselirken, ATM’lerde günlük çekim limitleri vatandaşlara engel oluyor. Bayramdan sonra yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle beraber ATM'den para çekme işlemlerinde değişiklikler olacak.

Baran Yalçın
Haberi Paylaş
ATM'lerde yeni dönem: Bayramdan sonra harekete geçiliyor - Resim: 1

Türkiye’de artan enflasyon ve yükselen nakit ihtiyacı, bankacılık sektöründe yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. Özellikle bayram dönemlerinde yükselen nakit talebi sebebiyle ATM’lerde uzun kuyruklar oluşurken, günlük para çekme limitleri de yetersiz kalmaya başladı.

1 9
ATM'lerde yeni dönem: Bayramdan sonra harekete geçiliyor - Resim: 2

Bankaların bu probleme çözüm olarak ATM limitlerini yükseltmeye hazırlandığı öğrenildi. Bayramın ardından devreye alınması beklenen yeni uygulamayla beraber, ATM’lerden komisyon ödemeden çekilebilecek günlük para limitlerinin yükseltilmesi bekleniyor.

2 9
ATM'lerde yeni dönem: Bayramdan sonra harekete geçiliyor - Resim: 3

NAKİT İHTİYACI ATM SİSTEMİNİ ZORLUYOR

Son senelerde yüksek enflasyon sebebiyle vatandaşların günlük harcamaları önemli ölçüde yükseldi. En büyük banknot olan 200 TL’nin alım gücünün düşmesi, özellikle yüksek tutarlı ödemelerde nakit ihtiyacını yükseltti.

3 9
ATM'lerde yeni dönem: Bayramdan sonra harekete geçiliyor - Resim: 4

Bu durum ATM’ler tarafından gerçekleşen para çekimlerinde limit sorununu daha da artırdı. Özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde vatandaşlar günlük limitlere takıldığı için mağduriyet yaşayabiliyor. ATM önlerinde meydana gelen uzun kuyruklar, mevcut limitlerin yetersiz kaldığını gösteriyor.

4 9
ATM'lerde yeni dönem: Bayramdan sonra harekete geçiliyor - Resim: 5

KOMİSYON SORUNU VATANDAŞI ZORLUYOR

Mevcut uygulamada birçok banka günlük para çekme limitini 10 bin TL ile 15 bin TL arasında uyguluyor. Bu limitin üzerine çıkmak isteyen yurttaşlardan ise ek komisyon isteniyor. Bu durum özellikle yüksek miktarda nakit çekmek zorunda kalan vatandaşlar için ek maliyet demek oluyor.

5 9
ATM'lerde yeni dönem: Bayramdan sonra harekete geçiliyor - Resim: 6

Ekonomistler çözüm olarak yeni banknot basılmasını gündeme koysa da bu konuda henüz resmi bir adım atılmış değil. Bu sebeple kısa vadede çözüm ATM limitlerinin yükseltilmesi olarak görülüyor.

6 9
ATM'lerde yeni dönem: Bayramdan sonra harekete geçiliyor - Resim: 7

BAYRAM SONRASI YENİ LİMİTLER DEVREYE GİRECEK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bankalar, Kurban Bayramı öncesinde ATM limitlerini yükseltmeye hazırlanıyor. Bayramın ardından devreye girmesi beklenen yeni sistemle beraber komisyonsuz para çekme limitlerinin önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.

7 9
ATM'lerde yeni dönem: Bayramdan sonra harekete geçiliyor - Resim: 8

Yeni düzenleme kapsamında özel ve kamu bankalarında uygulanması beklenen ortalama limitler şu şekilde:

Özel bankalar: 10.000 – 15.000 TL → 20.000 – 25.000 TL

Kamu bankaları: 7.500 – 10.000 TL → 15.000 – 20.000 TL

Bu artışla beraber vatandaşların daha yüksek tutarları komisyon ödemeden çekebilmesi bekleniyor.

8 9
ATM'lerde yeni dönem: Bayramdan sonra harekete geçiliyor - Resim: 9

YENİ SİSTEMLE RAHATLAMA BEKLENİYOR

ATM limitlerinde gerçekleşecek güncellemenin hem vatandaşların nakit erişimini kolaylaştırması hem de ATM’lerde yaşanan yoğunluğu azaltması bekleniyor. Özellikle bayram dönemlerinde yükselen nakit talebine karşı alınan bu önlem, günlük hayatı doğrudan etkileyen önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Bankaların kısa süre içinde yeni limitleri resmi olarak duyurması ve uygulamanın Türkiye genelinde geçerli olması bekleniyor.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro