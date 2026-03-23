Ev sahibi kiracıyı istediği gibi çıkaramaz: Kiracıya 6 ay kalkanı

Türk Borçlar Kanunu'na göre süreç şöyle işliyor: Yeni ev sahibi, taşınmazı edindiği tarihten itibaren 1 ay içinde kiracıya yazılı bildirim (genellikle noter ihtarnamesi) yaparak kendi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı olduğunu belirtmeli. Ardından edinim tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra tahliye davası açabiliyor.