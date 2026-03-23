Ev sahibi kiracıyı istediği gibi çıkaramaz: Kiracıya 6 ay kalkanı

Kira artışına yüzde 25 sınırının getirilmesiyle artan ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları konut satışlarını tetiklerken, yeni maliklerin kiracıyı ihtiyaç nedeniyle çıkarmak için tapu devrinden itibaren en az 6 ay beklemesi gerekiyor; bu süreye uyulmadan açılan davalar mahkemelerce iptal edilebiliyor.

Hava Demir

Kira artışına getirilen yüzde 25 sınırının 2023-2024 döneminde uygulanmaya başlamasıyla ev sahibi-kiracı davaları mahkemeleri adeta kilitlemişti. Bu süreçte kira tespit ve tahliye davalarındaki yükseliş, bazı mülk sahiplerini kiralarını yeterince artıramama veya kiracısını çıkaramama nedeniyle konutlarını satmaya yöneltti.

Ancak evi satın alan yeni malik, kiracıyı ihtiyaç gerekçesiyle tahliye etmek istiyorsa belirli yasal süreleri gözetmek zorunda. Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, bu konuda önemli uyarıda bulundu: "Yeni mülk sahibi, tapuda mülkiyeti edindiği tarihten itibaren en az 6 ay beklemek zorunda. Bu süreyi tamamlamadan açılan tahliye davaları, kiracının mağduriyeti dikkate alınarak iptal edilebiliyor."

Türk Borçlar Kanunu'na göre süreç şöyle işliyor: Yeni ev sahibi, taşınmazı edindiği tarihten itibaren 1 ay içinde kiracıya yazılı bildirim (genellikle noter ihtarnamesi) yaparak kendi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı olduğunu belirtmeli. Ardından edinim tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra tahliye davası açabiliyor.

Bu 6 aylık bekleme süresi, kiracıya tanınan yasal koruma kalkanı niteliğinde. Süre dolmadan dava açılması halinde mahkeme, usul yönünden davayı reddedebiliyor. Uzmanlar, özellikle yüzde 25'lik kira artışı sınırlamasının yarattığı gerginlik ortamında yeni alıcıların bu kuralı atlamaması gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, konut yatırımı yapanlar tahliye sürecini planlarken tapu tarihini esas alarak en az 6 ay beklemeyi göz ardı etmemeli. Aksi takdirde hem zaman hem de maddi kayıp riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar.

