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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yükselişle başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,30 artarak 15.586,00 puana çıktı.

ENDEKS KONTRATI DÜN YÜZDE 1,70 YÜKSELDİ

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,70 artışla 15.538,00 puandan tamamladı.

Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,11 değer kazanarak 15.556,00 puandan işlem gördü.

TEKNİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.400 ve 15.300 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.