Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı

Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı

Greenpeace Türkiye'nin 5 büyük market zincirinden aldığı 20 limon örneğinde toplam 144 pestisit tespit edildi. Tüm ürünlerde çoklu pestisit kalıntısı bulunurken, 4 üründe yasal limitlerin aşıldığı belirlendi. En çok limit ihlali BİM'de görüldü. İşte marketlerin karnesi..

Kaynak: Diğer
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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 1

Greenpeace Türkiye’nin "İçinde Ne Var?" kampanyası kapsamında 5 büyük market zincirinden topladığı limon örnekleri, uluslararası akredite bir laboratuvarda analiz edildi.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 2

İstanbul’un Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK marketlerinden alınan 20 limon örneğinin tamamında birden fazla pestisit tespit edildi.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 3

Yapılan incelemelerde limonlarda toplam 144 farklı pestisit (tarım zehiri) bulunurken, 4 örnekte ise yasal kalıntı limitlerinin aşıldığı ortaya çıktı.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 4

Greenpeace, sonuçların ardından market zincirlerine "Analizler yapılsın, sonuçlar şeffafça açıklansın" çağrısında bulundu.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 5

ÜRÜN BAŞINA ORTLAMA 7,2 PESTİSİT

Laboratuvar analizlerinde ürünlerin tamamında birden fazla pestisitin bir arada bulunmasını ifade eden "kokteyl etkisi" tespit edildi. İncelemelerde öne çıkan ürkütücü bulgular şu şekilde sıralandı:

Genel Durum

Analiz edilen 20 üründe toplam 144 pestisit bulundu. Bu durum, limon başına ortalama 7,2 farklı pestisit düştüğünü gösterdi.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 6

A101

Ürün başına ortalama 8,25 farklı pestisit tespit edildi. En yüksek pestisit sayısı A101'deki iki ayrı örnekte görülürken, bu örneklerde 10'ar farklı pestisit ortaya çıktı.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 7

BİM

Ürün başına ortalama 8,25 farklı pestisit tespit edildi. Yasal limit aşımı yaşanan 4 üründen 3'ü BİM'de bulundu. Hatta ihlal olan 3 üründen 2'sinde ikişer ayrı limit aşımı kaydedildi.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 8

CarrefourSA

Ürün başına ortalama 7,5 farklı pestisit tespit edildi. Örneklerde yasal limit aşımına rastlanmadı.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 9

Migros

Ürün başına ortalama 6,5 farklı pestisit tespit edildi. İhlal tespit edilen 4 üründen 1'Migros'ta yer aldı.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 10

ŞOK

Ürün başına ortalama 5,5 farklı pestisit tespit edildi. Alınan numunelerde yasal limit aşımına rastlanmadı.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 11

GREENPEACE MARKET KARNESİNİ AÇIKLADI

Greenpeace, analiz sonuçlarıyla birlikte marketlerin taahhütlerini ve bağımsız test sonuçlarını içeren bir "Market Karnesi" geliştirdi.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 12

Limon analiz sonuçlarına göre CarrefourSA, ŞOK ve A101 marketlerinin numunelerinde yasal limit aşımına rastlanmadı. Kurumsal taahhütler ve kısmi şeffaflık politikaları sebebiyle ise Migros ve ŞOK puan alan zincirler oldu.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 13

Sağlıklı Gıda İçin 4 Ana Dönüşüm Talebi

Sağlıklı gıdaya erişimin temel bir hak olduğunu vurgulayan Greenpeace Türkiye, perakende sektörünü yöneten zincirlerden 4 maddelik dönüşüm talep etti:

Tam Şeffaflık

Yaş meyve ve sebze tedarik zincirinde bağımsız laboratuvar denetimlerinin standartlaştırılması ve sonuçların kamuoyuna açıklanması.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 14

Kokteyl Etkisine Sıfır Tolerans

Yasal sınırların altında kalsa bile, bir üründe en fazla 3 farklı pestisit etken maddesine izin verilmesi.

Maksimum Kalıntı Limitlerinin İyileştirilmesi

Perakendecilerin kendi iç standartlarını kurgulayarak devlet limitlerini yüzde 20 oranında daha katı bir kabul kıstasına çekmesi.

Çiftçi Refahının Korunması: Ekolojik üretime geçişte çiftçiye teşvik, zirai mühendis desteği ve prim verilerek tarladaki dönüşüm maliyetinin üreticiye yüklenmemesi.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 15

ÖZYER ‘’ÇOKLU PESTİSİT ZARARINDAN KAÇINMALIYIZ’’

Analiz sonuçlarını değerlendiren Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, çoklu pestisit sorununun tehlikesine dikkat çekti. Özyer, "Kampanyamızın temel taleplerinden olan analizlerin açıklanması talebine ilişkin ilk karşılığı aldık. Migros analiz sonuçlarını açıklamaya başladı. Diğer marketlerden de şeffaflık adımı bekliyoruz" dedi.

Limitler dahilinde kalınsa bile çoklu pestisit zararından kaçınılması gerektiğini belirten Özyer, marketlerin en fazla 3 farklı pestisit etken maddesine izin verilmesi yönündeki talebi değerlendirmelerini istedi.

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Türkiye'deki market limonlarında alarm: Hepsinde birden fazla pestisit çıktı - Resim: 16
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