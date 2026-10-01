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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, yeni güne yükselişle başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,22 artışla 15.311,00 puana çıktı.

ENDEKS KONTRATI DÜN DÜŞÜŞLE KAPANDI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,08 düşüşle 15.277,00 puandan tamamladı.

Kontrat, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.175,00 puandan işlem gördü.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarını erteleyeceği beklentisini güçlendirdi. Buna karşın küresel piyasalarda karışık bir görünüm izleniyor.

Yurt içinde ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda, mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.500 puanın direnç, 15.200 ve 15.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.