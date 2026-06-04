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Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,33 düşüşle 16.086,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 16.083,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel olarak 16.086,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerginliklere, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde görülen satış baskısının da eklenmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 15.900 puanın destek, 16.200 ve 16.300 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.