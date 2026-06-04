Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var

İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var

İstanbul’da park halindeki lüks araçlarda yangın çıktı. Bir galerinin önündeki araçlarda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 2 otomobil tamamen yanarken 2 otomobilde kısmi hasar meydana geldi. Toplam hasarın 50 milyon lira olduğu öğrenildi.

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İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var - Resim: 1

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde park halindeki otomobillerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var - Resim: 2

Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerindeki bir galerinin önünde bulunan lüks otomobillerin olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var - Resim: 3

Bir otomobili tamamen saran alevler kısa sürede yan tarafındaki park halindeki diğer araçlara da sıçradı.

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İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var - Resim: 4

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var - Resim: 5

Polis, caddeyi trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

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İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var - Resim: 6

Yapılan müdahaleler sonucunda söndürülen yangında 2 otomobil tamamen yandı, 2 otomobil de kısmi zarar gördü.

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İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var - Resim: 7

Polis ekipleri olayın kundaklama olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

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İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var - Resim: 8

TOPLAM 50 MİLYONU BULDU

Arabaların söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri yanan otomobillerde delil toplama çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var - Resim: 9

4 otomobilde toplam 50 milyonluk hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre yetkililerin kundaklama ihtimalini de göz önünde bulundurduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / DHA / İHA
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