İstanbul’un Bakırköy ilçesinde park halindeki otomobillerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul’un göbeğinde lüks arabalar cayır cayır yandı: 50 milyonluk hasar var
İstanbul’da park halindeki lüks araçlarda yangın çıktı. Bir galerinin önündeki araçlarda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 2 otomobil tamamen yanarken 2 otomobilde kısmi hasar meydana geldi. Toplam hasarın 50 milyon lira olduğu öğrenildi.
Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerindeki bir galerinin önünde bulunan lüks otomobillerin olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bir otomobili tamamen saran alevler kısa sürede yan tarafındaki park halindeki diğer araçlara da sıçradı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, caddeyi trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yapılan müdahaleler sonucunda söndürülen yangında 2 otomobil tamamen yandı, 2 otomobil de kısmi zarar gördü.
Polis ekipleri olayın kundaklama olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.
TOPLAM 50 MİLYONU BULDU
Arabaların söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri yanan otomobillerde delil toplama çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
4 otomobilde toplam 50 milyonluk hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre yetkililerin kundaklama ihtimalini de göz önünde bulundurduğu öğrenildi.