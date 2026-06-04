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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68 tutuklu ve çok sayıda tutuksuz sanık, duruşmanın 11’inci haftasında yargılanmaya devam ediyor. Davanın bugün görülecek 45'inci duruşması öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İDARİ SORUŞTURMA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde (1) nolu duruşma salonunda devam eden İBB davasında görevli bir kısım jandarma personeli hakkında idari tahkikat başlatıldı. Soruşturma gerekçesinin, duruşma başlangıcı ve aralarında çekilen görüntüler olduğu öğrenildi.