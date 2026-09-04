Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Kontrat, açılışta yüzde 0,10 değer kazanarak 16.950 puana çıktı.

ENDEKS KONTRATINDA YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 düşüşle 16.933 puandan tamamlamıştı. Kontrat, akşam seansında ise kayıplarını genişleterek 16.941 puandan işlem gördü.

Bugünkü açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 yükselen ekim vadeli kontrat, 16.950 puan seviyesine ulaştı.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin zayıflaması ve tahvil faizlerindeki hafif gerileme risk iştahını destekledi.

Pozitif görünümün etkisiyle yatırımcıların odağı ise bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Verinin, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve küresel piyasaların yönü açısından önem taşıması bekleniyor.

VİOP'TA KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan değerlendirmede bulunan analistler, ekim vadeli endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puanı direnç, 16.800 ve 16.700 puanı destek seviyeleri olarak öne çıkardı.